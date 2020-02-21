Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких чекають зміни життя в перший місяць весни
Все фахівець назвав трьох представників зодіакального кола, які можу почати нове життя вже цієї весни.
Рак
Невдачі і незрозумілі ситуації в житті Раків залишаться в минулому. Раніше нерозв'язні конфлікти буде вирішено на вашу користь. Допомога для Раків прийде звідки вони навіть не здогадуються. Події у вашому житті будуть розвиватися досить стрімко, не пропустіть шанс змінити своє життя на краще.
Лев
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Для цього знака Зодіаку березень приготував справжні випробування на міцність: Львів чекають переїзди і нові зустрічі. Цей період стане вирішальним для вашої подальшої кар'єри. Астролог радить повністю віддатися справам, так як це окупиться сповна. Леви не повинні вступати в суперечки і конфліктні ситуації на роботі.
Стрілець
Зміни в кар'єрі торкнуться і цей знак Зодіаку. Як стверджує фахівець, вони будуть тільки позитивні. Нова посада, підвищення зарплати - це не межа мрій Стрільців. Але, щоб досягти успіху, ви зобов'язані бути максимально відповідальні. Березень підійде для вирішення давешних сварок і конфліктів.
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