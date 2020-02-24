Астролог Павла Глоби розповів, кому з знаків Зодіаку у березні пощастить з роботою і фінансами

Серед інших, він виділив чотирьох щасливчиків.

Лев

Березень стане справжнім Ельдорадо для цих знаків Зодіаку - несподіваний прибуток буквально звалиться вам на голову.

Астролог допускає, що Леви можуть отримати спадщину або переможуть в лотереї. Але тут же попереджає, що ви не повинні розслаблятися і докласти максимум зусиль для збагачення. Сидячи склавши руки, Леви не зможуть отримати максимальний прибуток у Березні.

Терези

Цього знаку Зодіаку березень також обіцяти солідне поповнення бюджету. Але для успіху ви повинні з холодною головою ставитися до всіх фінансових питань. Головну ставку вам потрібно зробити на великі проекти і плани. При вивірених діях вас чекає солідна винагорода за виконану роботу. Астролог також запевняє, що Ваги досягнуть успіху не тільки з грошима, але і на любовному фронті.



Телець

Поспішні і необдумані дії можуть призвести до фінансового краху цього знака Зодіаку. Астролог рекомендує підійти до всіх справах пов'язаних з грошима з особливою відповідальністю. Лише самим наполегливим та відповідальним посміхнеться удача.

Скорпіон

Запорукою фінансового успіху для цього знака Зодіаку стане їх посидючість і працьовитість. Будь-яка мета може вам підкориться за рахунок цих якостей. Заради успіху вам може знадобиться навіть змінити роботу, але переживати не варто - будь-які зміни підуть вам на користь.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, названі три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.

Також Politeka писала, що названі знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.





