Три знаки Зодіаку чекає суцільна біла смуга з початку весни, їх життя буквально почнеться заново

Березень обіцяє деяким знакам Зодіаку серйозні зміни. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакального кола, для яких перший місяць весни може стати по-справжньому новим початком.

Раки

Весна принесе виправлення будь-якої невирішеної ситуації, яка раніше здавалась безнадійною і важкою. Всі проблеми розв'яжуться на користь представників цього знака Зодіаку. При цьому допомога може прийти від малознайомих людей. Астролог також впевнений, що події в березні розвиватимуться стрімко і непередбачувано.

Сприятливі дні у березні: 1, 5, 10, 11, 18, 22, 24, 28.

Леви

Березень підготував для представників цього знака Зодіаку справжні пригоди, які будуть наповнені переїздами і зустрічами. У цьому місяці астролог радить подумати про кар'єру і працювати за трьох.

В результаті ви почнете за трьох і отримувати, а енергія стане бити через край. Щоб досягти намічених цілей, зірки радять у березні не вступати у відкриті конфлікти.

Сприятливі дні у березні: 2, 3, 9,11,18, 25, 26, 30.

Стрільці

Для представників цього знака Зодіаку почнеться час кар'єрного стрибка, адже їх може чекати нова посада. Але варто пам'ятати, що до будь-якої справи потрібно підходити з особливою відповідальністю. До всього іншого, весна стане прекрасним часом, щоб помиритися з кимось, кого давно не могли пробачити.

Астролог зазначає, що якщо хто-небудь спробує спровокувати Стрільців на конфлікт - не варто відповідати на грубість.

Сприятливі дні у березні: 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 31.