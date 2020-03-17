Астролог Василина Володіна розповіла, кому пощастить у квітні

Всього вона виділила чотирьох щасливчиків.

Тілець

У життя представників цього знака Зодіаку почнеться справжній переворот. Астролог радить бути максимально налаштуватися на позитив. У цей період для Тельців відкриються нові перспективи і можливості. Особливу увагу приділіть своїм близьким і любовних справах.

Близнюки

Астролог запевняє, що цей знак Зодіаку чекає винятковий успіх з фінансами. Близнюки у квітні зможу отримати довгоочікуване підвищення і знайти роботу краще. Але астролог радить не забувати і про сім'ю.

Лев Другий місяць весни ви зустрінете на позитиві. Львів чекають лише хороші новини. Все призведе до того, що будь-які завдання, навіть ті, які здавалися нездійсненними, не стануть для вас проблемою. Астролог рекомендує приділити особливу увагу здоров'ю і фізичній формі.

Стрільці

Цього знаку Зодіаку зірки обіцяють безмежне щастя. Ваші проблеми та негаразди просто випаруються. Квітень ідеально підійде для важливих рішень на роботі, але поспішати не варто - підходьте до всього з холодною головою і чистим розумом. Тільки завдяки цьому ви зможете досягти бажаного.

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