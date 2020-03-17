Астролог Василина Володіна розповіла, кому пощастить у квітні
Близнюки
Морози знову вдарять по Україні, весна скасовується: синоптики приголомшили прогнозом
Безсоромна Белла Хадід покрасувалася без ліфчика: «красиво стирчать»
Коронавірус дістався Києва, число заражених зростає: термінове повідомлення МОЗ
Спокуслива Джей Ло в незручній позі засвітила найгарячіші місця: "Ось це краса"
Астролог запевняє, що цей знак Зодіаку чекає винятковий успіх з фінансами. Близнюки у квітні зможу отримати довгоочікуване підвищення і знайти роботу краще. Але астролог радить не забувати і про сім'ю.
Стрільці
Цього знаку Зодіаку зірки обіцяють безмежне щастя. Ваші проблеми та негаразди просто випаруються. Квітень ідеально підійде для важливих рішень на роботі, але поспішати не варто - підходьте до всього з холодною головою і чистим розумом. Тільки завдяки цьому ви зможете досягти бажаного.
Раніше ми повідомляли, що рік Білого Металевого Щура багато представників східного гороскопу зможуть змінити своє життя на краще.
Астрологи назвали представників східного гороскопу, яким пощастить в 2020 році.
Серед них виявилися Щур, Свиня, Півень і Мавпа.
Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.
Як повідомляла Politeka, названі три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.
Також Politeka писала, що названі знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.