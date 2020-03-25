Астрологи визначили знаки Зодіаку, яким квітень принесе фінансове благополуччя і велике грошове везіння

Квітень буде насичений і багатий на кардинальні зміни в усіх сферах життя. Більшість представників зодіакального сузір'я зможуть поліпшити своє матеріальне становище, добитися визнання в суспільстві і навіть зустріти свого супутника життя.

Астрологи назвали трьох представників зодіакального кола, яких очікує суттєвий прибуток у квітні.

весна, люди

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Овен

Везіння в квітні буде на стороні Овнів. Крім значного збільшення зарплати на основній роботі, може також з'явитися і додаткове джерело доходу. Якщо Овнам запропонують ділову поїздку або віддадуть додаткову роботу, то варто одразу погоджуватися, адже це обіцяє їм підвищення статусу. 

весна, щастя, радість, люди

Телець

Представники цього знака Зодіаку просто перетворяться в магніт для грошей, квітень стане прибутковим і перспективним місяцем. Вдалим квітень стане і для запланованих покупок. Але в той же самий час астрологи радять, відкласти з додаткових джерел трохи грошей на чорний день. Також Тельців може чекати виграш у лотереї, несподівана угода або знахідка.

весна, люди

Лев

Проблеми Левів почнуть вирішуватися самі собою, а у відповідальний момент на допомогу можуть прийти друзі та близькі. Зокрема у квітні, можливі повернення старих боргів, виплата гонорарів за давно зроблений проект або підвищення зарплати. Астрологи рекомендують в квітні не брати кредити, так як можуть бути проблеми з відсотками. 

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