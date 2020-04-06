Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться в квітні

За словами фахівця, переломні моменти відбудуться у трьох знаків Зодіаку.

Близнюки

Вже з 6 квітня вам доведеться відповідати за свої раніше вчинені неправомірні вчинки і дії. За словами астролога, ваші дії в минулому сильно позначаться на теперішнім і майбутнім. Панікувати завчасно вам не варто, оскільки впоравшись з проблемами ви зможете змінити свою долю в кращу сторону.

Козеріг

Для представників цього знака Зодіаку складний період почнеться з середини місяця. За словами астролога, Козерогів чекаю серйозні завдання, вирішення яких визначить вашу подальшу долю. Від вас буде залежати мало чого, але при вдалому збігу обставин, Вас все-таки чекає велике щастя.

Скорпіон

Починаючи з 6 квітня ви можете кардинально змінити свою долю, але на вашому шляху буде величезна кількість завдань, від рішення яких буде залежати ваше майбутнє. Астролог впевнений, що дії Скорпіонів повинні бути всупереч здоровому глузду і проти всіх законів вашої особистої логіки, але і не уподібнюватися стадному почуттю.

Експерт радить визначити чітку межу між "хочеться" і "треба", тому що тільки так у перспективі Ви знайти щастя і добробуту.





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