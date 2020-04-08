Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких у квітні 2020 року чекають негаразди
Фахівці стверджують, перед труднощами постануть 3 представники зодіакального кола.
Овен
У квітні ви відчуєте додаткову наполегливість і завзятість. У вас цих якостей не займати, але новий поштовх допоможе вам досягти всього, попри ситуацію, що склалась у світі.
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B квітні всі ці якості вам дуже знадобляться, бо місяць буде не з кращих. Астрологи радять Овнам періодично відпочивати і відновлювати енергію. Домогтися бажаного і подолати всі труднощі вам вдасться, головне пам'ятати, що удача на вашій стороні.
Стрілець
Астрологи рекомендують Стрільцям ні в якому разі не сумувати. Всесвіт у цей період буде до вас прихильною, що і допоможе впоратися з будь-якими негараздами.
B квітні у вас можуть бути проблеми на роботі, проте ви зможете викрутитися і все вирішити.
Головними помічниками Стрільців стануть близькі, так що в квітні важливо налагодити з ними стосунки. Астрологи радять вам придивитися до нових знайомих, можливо, ви зустрінете свою другу половинку.
Козеріг
Представників цього знака Зодіаку чекає непростий період. Всі проблеми будуть пов'язані з роботою, але астрологи запевняють, що завдяки працьовитості ви можете їх осилити. Також у Козерогів нарешті вдасться вирішити всі проблеми в особистому житті.
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