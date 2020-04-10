Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким пощастить з грошима в квітні

За словами фахівця, вдалий період для трьох представників зодіакального кола почнеться з 11 квітня.



Астролог зазначає, що Овнів, Левів і Скорпіонів очікує тільки початок грошового шляху.

У зв'язку з ситуацією в світі ситуацією з вірусом, більшості людей доводиться працювати вдома або сидіти зовсім без роботи. Фахівець запевняє, що такий стан справ ніяк не вплине на добробут цих трьох знаків Зодіаку.

Для того, що б не тільки продовжити, але почати більше заробляти вам буде достатньо віддаленого доступу до робочого місця.

Глоба допускає, що ви зможете отримати гроші, займаючись рукоділлям або організувавши спільні групи за спільними інтересами.