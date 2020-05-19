Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не пощастить у червні
Червень буде непростим місяцем для всіх знаків Зодіаку. Але все ж астрологи називають четвірку представників, для яких він складеться з рук геть погано.
Астрологи назвали лише чотири знаків Зодіаку, яким не пощастить.
Телець
Тельців чекає невдача на любовному фронті. Та й взагалі в червні в їх оточенні активізуються заздрісники і недоброзичливці, з-за яких доведеться проявляти обережність у всіх справах.
Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза: «Гени чужі»
Мокра Надія Мейхер без білизни ледве втримала пишні форми, гарячі кадри: «Потяг...»
Асмус оттопирила п'яту точку і розговорилася, Харламов змирився: "Ненавиджу, коли..."
Мейхер без ліфчика показала, за що її взяли у "ВІА Гру": "А у вас талант, люба"
Щоб не попастися в пастку, Тельцю потрібно тримати в секреті всі свої плани і наміри, поменше обговорювати з оточуючими особисті питання і проблеми.
Рак
Існує велика ймовірність того, що в червні Раків чекає невдача в справах і у фінансах. Тому астрологи рекомендують проявляти бережливість, не тринькати гроші і бути розумніше у витратах. Як кажуть, гроші рахунок люблять, і Ракам належить зрозуміти це на власному досвіді.
Також у червні продуктивність Раків знизиться, все буде даватися важко, з зусиллям.
Стрілець
На жаль, червень буде непростим і для харизматичних Стрільців, яких зазвичай у критичних ситуаціях виручає інтуїцію. У першу чергу, мова йде про інтуїції – її проникливість ослабне, так що доведеться покладатися хіба що на логіку і досвід. Це хоч якось допоможе знизити ризики жалюгідних результатів у справах.
Стрільці теж втратять свій вплив на оточуючих. Через що спостерігається і спад в лідерських якостях та авторитеті представників знаку. Повернути їх допоможуть працьовитість, чесність і правдивість.
Водолій
Червень принесе Водоліям занепад сил і смугу невдачі, через що постраждають різні сфери життя. Залишитися на плаву в цей непростий період допоможе увага до свого здоров'я, позбавлення від шкідливих звичок і заняття на свіжому повітрі.
Але навіть якщо в червні Водолія спіткає невдача, впадати в депресію і втрачати впевненість у собі буде недозволеною розкішшю.
Нагадаємо, що названо знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.
Як повідомляла Politeka, названо три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.
Також Politeka писала, що названо знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.
[embed]https://youtu.be/6-2KUsl8_ZY[/embed