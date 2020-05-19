Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не пощастить у червні

Червень буде непростим місяцем для всіх знаків Зодіаку. Але все ж астрологи називають четвірку представників, для яких він складеться з рук геть погано.

Астрологи назвали лише чотири знаків Зодіаку, яким не пощастить.

Телець



Тельців чекає невдача на любовному фронті. Та й взагалі в червні в їх оточенні активізуються заздрісники і недоброзичливці, з-за яких доведеться проявляти обережність у всіх справах.

Щоб не попастися в пастку, Тельцю потрібно тримати в секреті всі свої плани і наміри, поменше обговорювати з оточуючими особисті питання і проблеми.



Рак



Існує велика ймовірність того, що в червні Раків чекає невдача в справах і у фінансах. Тому астрологи рекомендують проявляти бережливість, не тринькати гроші і бути розумніше у витратах. Як кажуть, гроші рахунок люблять, і Ракам належить зрозуміти це на власному досвіді.



Також у червні продуктивність Раків знизиться, все буде даватися важко, з зусиллям.

Стрілець



На жаль, червень буде непростим і для харизматичних Стрільців, яких зазвичай у критичних ситуаціях виручає інтуїцію. У першу чергу, мова йде про інтуїції – її проникливість ослабне, так що доведеться покладатися хіба що на логіку і досвід. Це хоч якось допоможе знизити ризики жалюгідних результатів у справах.

Стрільці теж втратять свій вплив на оточуючих. Через що спостерігається і спад в лідерських якостях та авторитеті представників знаку. Повернути їх допоможуть працьовитість, чесність і правдивість.



Водолій



Червень принесе Водоліям занепад сил і смугу невдачі, через що постраждають різні сфери життя. Залишитися на плаву в цей непростий період допоможе увага до свого здоров'я, позбавлення від шкідливих звичок і заняття на свіжому повітрі.



Але навіть якщо в червні Водолія спіткає невдача, впадати в депресію і втрачати впевненість у собі буде недозволеною розкішшю.

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