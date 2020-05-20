Астролог Василина Володіна назвала знаки Зодіаку, яких чекає випробування по кінець травня

За словами фахівця, непростий час настане для двох представників Зодіакального кола, але незважаючи ні на що, у них буде шанс вийти з усіх колотнеч переможцем.

Діва

Серйозні проблеми чекають представників цього знака Зодіаку у фінансовій сфері. Володіна попереджає, що вам потрібно буде дуже постаратися, щоб налагодити свій добробут.

Вам доведеться викластися на всі 200%, так як доля дасть вам чимало болючих ударів, які зачеплять не тільки вас, але і ваших близьких. Але астролог впевнена, що на зміну жорстким випробування вам все ж прийде благодать. Завдяки неймовірній фортуні ви зможете відновити відносини з близькими людьми і поповнити сімейний бюджет. Фахівець переконана, що лише ті Діви, які не злякаються випробувань долі, зможуть вийти переможцем з усіх негараздів.

Скорпіон

На голови представників цього знака Зодіаку також обрушиться чимало неприємностей під кінець весни. Володіна стверджує, що справа може дійти навіть до розлучення. В кінці травня вам доведеться несолодко і, найприкріше, що вирішити проблеми ви будете змушені поодинці.

Все ж, після низки випробувань, у вашому житті почнеться прояснення і ви нарешті зрозумієте, що дійсно важливо в житті. Відбудеться "перезавантаження", і переоцінка цінностей. Перед Скорпіонами відкриється маса нових можливостей, життя почне налагоджуватися.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, названі три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.