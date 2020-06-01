Астрологи назвали знаки Зодіаку, які мають найдобріше серце серед інших представників зодіакального кола

Багато хто, не будучи прикладом успішності, притягують до себе людей, а деякі володарі незліченних багатств і високих постів залишаються на самоті. Секрет криється в психологічних особливостях.

Астрологи виділили трьох представників зодіакального кола, яких можна вважати найбільш світлими і чистими душевно, вони ніколи не кинуть у біді. Вони не сприймають зла і часто проживають життя як у Бога за пазухою і з ангельським німбом над головою.

Водолій

Представники цього знака Зодіаку найлюдяніші. Вони - розумні, гуманні, дуже люблять і цінують природу. Часто це люди з глобальним мисленням і широкими поглядами.

Для Водолія важливіше - люди. Неспроста саме Водолій - знак дружби і людяності. Слов'яни під заступництвом Водолія, а тому слов'яни по праву вважаються найлюдянішим народом.

Риби

Риби завжди спочатку налаштовані на людяність та любов. Вони часто йдуть по милостивому шляху і готові віддати іншому останню сорочку. Рибам властива самопожертва.

Часто вони відмовляються від власних бажань і потреб в ім'я коханої людини. Вони можуть жертвувати багатьом, що стосуються їх самих, заради вищих цілей. Цей знак Зодіаку пов'язаний з релігією і вищою любов'ю, вірою та надією.

Стрілець

Стрільцям властива широта поглядів, розуміння, милосердя. Це знак вчительства. Це знак широкого кругозору і великих просторів. Стрільцям притаманний ентузіазм і прагнення до глобальних відкриттів.



Вони радикально чесні. Так, це когось зачіпає. Але навіть тоді, коли весь світ потоне в зраду і обман, Стрільці все ще відчайдушно битися за останній острівець справедливості і чесності на цій Землі.

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