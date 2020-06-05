У православному віруванні існують особливі дні, коли всім віруючим людям потрібно згадати про покійних батьків, відвідати церкви і помолитися за їхні душі.

Ці спеціальні дні, називаються "батьківськими суботами" і не мають чіткого щорічного розкладу в календарі, оскільки залежать від дати святкування Великодня. Передає Politeka.net з посиланням на матеріал порталу Сьогодні.

За інформацією православного розрахунку батьківських субот на 2020 рік, поминальні дні відбуваються шість разів за рік. Перші поминальні дні в цьому році припадають на 14, 21 і 28 березня. Дані дати випадають на другу, третю і четверту тижня Великого посту.

У дні поминання в православних храмах традиційно відбуваються заупокійні літургії.

Наступної дата для спеціальних молитов за покійними, це Радониця, яка в 2020 році випадає на 28 квітня. Уточнюється, що в цей день живі повинні поділитися з померлими радісною звісткою про воскресіння Ісуса Христа та здобутті ним вічного життя. В цьому році карантин став причиною перенесення Радониці з 28 квітня на 6 червня.

Прийняття такого перенесення управлінцям православної церкви було прийнято неспроста, адже саме 6 червня - Троїцька субота, протягом якої покладено поминати не лише покійних близьких, але і всіх інших хрещених людей за всю історію людства. На Троїцьку суботу традиційно прикрашали могили померлих зеленими гілками і свіжими квітами, а в церквах зазвичай священики проводять заупокійні служби.

Раніше повідомлялося, що свято Святої Трійці прив'язаний до Великодня, а тому щороку відзначається в різні дні. Дізнатися, коли він буде дуже просто - достатньо відрахувати за календарем 50 днів після Воскресіння Христового. Через це свято ще називається П'ятидесятницею.

Православні українці відзначили Великдень 19 квітня, відповідно, Трійцю в 2020 році будуть зустрічати 7 червня.

Варто зазначити, що католики святкують Трійцю в першу неділю після П'ятидесятниці. У 2020 році Католицька Пасха настала на тиждень раніше православної - 12 квітня, а П'ятидесятниця - 31 травня. Наступне неділю припадає саме на 7 червня, тому християни обох конфесій відзначать Трійцю в один день.

В Україні Трійця визнана святом на державному рівні, тому всі громадяни отримують додатковий вихідний. У цьому році українці будуть відпочивати в неділю 7 червня, а також 8 червня, в понеділок.

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