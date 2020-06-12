Мережу підкорила незвичайна собака-лисиця, а всьому причиною її унікальна зовнішність.

Про це передає Politeka.net з посиланням на Clutch.

Дейв Лашіо два роки тому у заводчика придбав цуценя породи помски. Ця порода є сумішшю двох інших популярних порід собак — хаскі і померанського шпіца. Тому помски мають дуже незвичайну і красиву зовнішність. Вони чимось нагадують хаскі, відрізняються великою різноманітністю забарвлення і маленькими розмірами — щось середнє між крихітним шпіцом і досить великими хаскі.

Так у родині Дейва з'явилася собака Міа. Вихованець був примітний тим, що у нього була яскраво-руда, буквально морквяного кольору шерсть, яка зустрічається досить рідко.

Міа зростала. І з віком риси зовнішності собаки почали змінюватися. Мордочка витягнулася, хвіст распушился, а вуха загострилися на кінчиках. До двох років Міа вже майже нічим не нагадувала собаку, а більше всього схожа на лисицю. І яскравий рудий колір шерсті лише підкреслював це схожість.

Одного разу вранці Дейва розбудив дзвінок його друга, який повідомив, що його собака стала зіркою Мережі. Дейв не повірив. «Да ладно?!», — здивувався він. Але все виявилося дійсно так.

Користувачі Мережі стежили за Мією в соціальних мережах. Вони прийшли в захват від зовнішності собаки. Багато хто навіть не вірили, що це дійсно пес, а не лисиця.

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Черговий напад бродячої собаки на дитину відбулося днями. Про подію розповіла в соцмережах мати постраждалого хлопчика Ольга Филькова, передає Politeka.net.

За словами жінки, вона з дітьми прийшла відпочити до моря на центральний пляж міста. Неподалік від того місця, де вони розташувалися, лежало кілька бродячих собак.

Мешканка Чорноморська уточнила, що діти трималися в стороні від тварин і ніяких різких рухів в їх бік не скоювали.

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Вивели цю породу абсолютно випадково - після спарювання кішок тайської породи на світ з'явився незвичайний кошеня, який через деякий час не підростав. Після цього ростовчанка почала активно їх розводити.

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