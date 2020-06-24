Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні в липні
Все спеціаліст виділив трьох щасливчиків.
Телець
В Приватбанку оголосили про нові правила, які торкнуться платежів і карток: "Як мінімум 1500 гривень..."
Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно..."
Відпочилий Балан нагадав про себе жарким фото в новому іміджі: "Кароль щастя упускає"
НБУ встановив нові правила, хто не зможе отримати гроші в банку: "Якщо клієнт має..."
Представникам цього знаку Зодіаку доведеться зіткнутися з проблемами на початку другого місяця літа. Астролог вважає, що загроза прийде до вас з минулого. Перший тиждень липня ви будете розбиратися з труднощами, але в підсумку ви опинитеся на коні.
Боротьба Тельців з випробуваннями приведе їх до любові. Вам доведеться вибратися із зони комфорту і з кимось познайомитися, щоб впоратися з неприємностями. І тут Глоба радить не упустити момент - ця зустріч може бути для вас доленосною.
Лев
Самотнім Левам доля надати шанс знайти свою другу половинку в липні. Глоба запевняє, що вам потрібно відкинути всі сумніви і зібратися, адже цей період стане для вас ідеальною можливістю знайти свого супутника життя. Знайомство виявиться спонтанним і може закінчитися серйозними відносинами.
Стрілець
А ось народженим під цим знаком Зодіаку, можна нарешті розслабитися в липні. Вас чекає дивовижний час: доля підготувала для вас романтичні пригоди, які змінять ваш погляд на життя. Глоба радить не сильно радіти, оскільки вони не стануть серйозними, але досить сильно вплинуть на ваше майбутнє.