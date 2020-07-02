Виявляється, бродячі пси бувають дуже добрими

В Батумі бездомний пес по кличці Купата прославився на весь інтернет завдяки своєму доброму серцю і не характерним для собаки вчинкам. Кожен день хвостатий герой переводить дітей через пішохідний перехід, а нещодавно навіть вилаяв водіїв, які порушували правила.

По мережі розійшлося відео, на якому видно, як Купата, що в перекладі означає «Ковбаса», звільняє пішохідний перехід, щоб по ньому могли пройти вихованці дитсадка. Пес гавкає на проїжджаючі мимо машини і стежить, щоб ніхто з водіїв не заважав дітям. Коли хтось із водіїв порушує правила, Купата злиться і починає гавкати ще голосніше.

Влада Батумі вже відзначила старання бездомного пса і подарувала йому будку з написом: «Народний обранець». Крім того, Купату полюбили місцеві – в інтернеті йому почали присвячувати різні ролики, а на вулицях міста навіть з'явилося графіті з зображенням хвостатого герою.

В Україні теж є свої улюбленці. Користувачі мережі захопилися домашніми тваринами відомих українських співачок і телеведучих – Даші Астаф'євої, Світлани Лободи, Насті Каменських, Анни Сєдокової, Лесі Нікітюк і MARUV. Знаменитості виклали фото своїх домашніх тварин в соцмережі і вони тут же заробили сотні лайків, особливо юзерам сподобалися сіба-іну колишньої солістки групи «NikitA» і білосніжна французька болонка Каменських.

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