Від охочих отримати добавку не буде відбою!

Дивовижні хрусткі огірки по-угорськи займуть гідне місце у вашому холодильнику



Кінцевий результат може нагадати вам знамениті огірочки "Верес", "Бондюель". Для цього рецепта ідеально підійдуть маленькі огірки - тоді вони вийдуть максимально солодкими і хрусткими.

Можна приготувати так і кабачки!

Склад:

На 1 л банку:

5 шт запашного перцю горошком;

5 шт чорний перець горошком;

2 гвоздики;

1 ч. л. насіння гірчиці;

500 г огірків.

Маринад (на 2 л банки):

850 мл води;

30 г солі (1 ст. л з верхом);

175 г цукру (7 ст. л);

150 г оцту 9%;

Приготування:

На дно тари, в якій буду огірки, покласти спеції. Зварити маринад, залити банки і поставити стерилізувати на 7-10 хвилин з моменту закипання.

Для цього рецепта можна використовувати і листя хрону, вони додадуть ще більше хрусткості огіркам.

Раніше ми повідомляли, що колишня працівниця шкільній їдальні видала рецепт і хитрощі під час приготування оладок.

Перш за все потрібно знати, що якщо ви готуєте оладки на кефірі, кефір обов'язково повинен бути кімнатної температури. В іншому випадку оладки піднятися не зможуть і ви тільки переведете продукт.

По-друге, ви повинні дати тісту "відпочити" як мінімум 15 хвилин, а вже перед смаженням не потрібно перемішувати його - це може позбавити пишноти наші майбутні оладки.

Третя хитрість полягає в тому, що готування проходить на середньому вогні і з закритою кришкою, а помітивши бульбашки - перевертайте оладки.

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