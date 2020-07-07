Дивовижні хрусткі огірки по-угорськи займуть гідне місце у вашому холодильнику
Кінцевий результат може нагадати вам знамениті огірочки "Верес", "Бондюель". Для цього рецепта ідеально підійдуть маленькі огірки - тоді вони вийдуть максимально солодкими і хрусткими.
Можна приготувати так і кабачки!
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На 1 л банку:
- 5 шт запашного перцю горошком;
- 5 шт чорний перець горошком;
- 2 гвоздики;
- 1 ч. л. насіння гірчиці;
- 500 г огірків.
Маринад (на 2 л банки):
- 850 мл води;
- 30 г солі (1 ст. л з верхом);
- 175 г цукру (7 ст. л);
- 150 г оцту 9%;
Приготування:
На дно тари, в якій буду огірки, покласти спеції. Зварити маринад, залити банки і поставити стерилізувати на 7-10 хвилин з моменту закипання.
Для цього рецепта можна використовувати і листя хрону, вони додадуть ще більше хрусткості огіркам.
Раніше ми повідомляли, що колишня працівниця шкільній їдальні видала рецепт і хитрощі під час приготування оладок.
Перш за все потрібно знати, що якщо ви готуєте оладки на кефірі, кефір обов'язково повинен бути кімнатної температури. В іншому випадку оладки піднятися не зможуть і ви тільки переведете продукт.
По-друге, ви повинні дати тісту "відпочити" як мінімум 15 хвилин, а вже перед смаженням не потрібно перемішувати його - це може позбавити пишноти наші майбутні оладки.
Третя хитрість полягає в тому, що готування проходить на середньому вогні і з закритою кришкою, а помітивши бульбашки - перевертайте оладки.
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