Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зможуть покращити життя в серпні
Серед щасливчиків виявилися чотири представники Зодіакального кола.
Овен
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Останній літній місяць стане для вас ідеальним часом для того, щоб налагодити своє життя. Глоба запевняє, що найбільш сприятливою сферою в цьому плані стане робота. Ви з легкістю будете справлятися з поставленими завданнями і в підсумку можете отримати приємні бонуси у вигляді надбавки до зарплати або навіть підвищення. Астролог також радить не уникати нових знайомств і спілкування з людьми. Одна вдала зустріч може назавжди змінити ваше життя.
Близнюки
Удача буде переслідувати вас цілий місяць. Близнюкам буде везти у всьому. Завдяки внутрішньому чуттю ви не пропустіть наданий Всесвіту шанс значно поліпшити своє життя. Серпень стане ідеальним часом для реалізації ідей.
Рак
Життя народжених під цим знаком Зодіаку зміниться і тільки в кращу сторону. Особою удачу Глоба обіцяє Ракам в особистому житті. Самотні представники цього знаку Зодіаку можуть зустріти свою долю, а вже сімейних чекає справжня ідилія у відносинах. Глоба також радить не бояться проявляти ініціативу на роботі - будь-який ваш крок приречений на успіх.
Козеріг
Не менш позитивний серпень чекає і Козерогів. Астролог обіцяє вам нові емоції, які дадуть можливість переглянути ваше життя. У вас з'явиться можливість не тільки проаналізувати те, що відбувається, але і почати міняти все в кращу сторону.
Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.
Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.