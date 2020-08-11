Астрологи назвали знаки зодіаку, яким у серпні безмірно пощастить

Астрологи в гороскопі на серпень 2020 року розповіли про те, що деякі знаки Зодіаку можуть зустріти свою справжню любов до кінця серпня. Романтична зустріч може відбутися абсолютно несподівано, і нова людина може стати найближчою, кардинально змінивши їх життя.

Про це повідомляє видання SlovoFraza.

Овен



Більшість представників цього знака не налаштовані на нові серйозні відносини, але готові допустити флірт, щоб затягнулися рани недавніх розчарувань. Зірки обіцяють нові знайомства, романтичну атмосферу, позбавлення від комплексів. А ось осінь може принести Овнам справжні і серйозні відносини.

Телець

Зірки додадуть їм сміливості і рішучості, і Тельці відправляться на зустріч з людиною, яка одразу викличе дуже сильні почуття. Можливо, доведеться зробити перший крок самостійно і запросити людину на побачення. Поборовши свої власні страхи, Тельці отримають в нагороду можливість створити нові щасливі відносини.

Стрілець

Спалахнуть почуття і зірки рекомендують просто піти на поводу у емоцій і насолоджуватися романтичними побаченнями. Однак не варто спокушатися, це всього лише любовна пригода, яка не призведе до серйозних стосунків. Найкраще буде залишитися просто друзями і не створювати складну ситуацію.

Водолій

Водолії не налаштовані в кінці літа на романтичний лад, але в їхнє життя увірветься любов. Нова зустріч відбудеться раптово, а людина виявиться унікальним і цікавим і зачарує Водолія з перших секунд. Варто відкласти важливі справи і піти на побачення, так як захопленість може перерости в серйозні відносини.

Нагадаємо, що чотири знаки Зодіаку кардинально змінять життя до кінця літа.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.