Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає доленосний період

За словами фахівця, у чотирьох представників зодіакального кола з 12 по 22 серпня.

Овен

Овнів чекає сприятливий серпень. У вас з'явиться шанс значно поліпшити життя, але астролог попереджає і про можливі небезпеки. Представникам цього знака Зодіаку підвернеться унікальна можливість проявити себе на роботі, але ваші рідні та близькі будуть всіляко вас відмовляти. За словами Глоби, Овни повинні наполягти на своєму, бо відмова від цієї пропозиції може негативно вплинути на ваше майбутнє.

Рак

Зовсім протилежна ситуація чекає на Раків. Глоба попереджає, що в цей період вам варто уникати нових справ. Середину серпня вам краще прожити зазвичай, і не приймаючи ніяких важливих рішень. Будь-яка Ваша ініціатива приречена на провал.



Стрілець

Народженим під цим знаком Зодіаку Глоба пророкує досить успішний час. Незважаючи на неприємності, ви зможете вичавити максимум з останнього місяця літа. Астролог запевняє, що вас чекає фатальна зустріч, яка допоможе подолати всі труднощі і виведе життя на новий рівень.

Водолій

Представників цього знака Зодіаку чекає непростий період, але все ж Ви зможете вийти з нього переможцем. Глоба рекомендує Водоліям не здаватися і в кожній справі йти до останнього. Тільки завдяки вашій наполегливості, ви зможете впоратися з Улюблені неприємностями, і в підсумку отримаєте заслужену нагороду.





Нагадаємо, що чотири знаки зодіаку кардинально змінять життя до кінця літа.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.