Для деяких це буде складний місяць

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких будуть проблеми зі здоров'ям у вересні

Для всіх представників зодіакального сузір'я перший місяць осені буде складним і напруженим. Але деяким знакам Зодіаку варто приділити своєму здоров'ю пильну увагу. Є й ті, кому потрібно пройти профілактичне обстеження.

Астрологи розповіли, у кого зі знаків Зодіаку можуть прокинутися хронічні хвороби і кому варто поберегти свій організм у вересні.

Овен

Астрологи попереджають, що Овни можуть потрапити в лікарню, так як у вересні ймовірні проблеми з печінкою. Тільки УЗД і аналізи допоможуть знайти джерело проблем.

Також буде загострення хвороб шлунково-кишкового тракту і варто пройти обстеження, щоб виключити серйозні діагнози, а також відмовитися від грубої їжі і перейти на правильне харчування.

Близнюки

Мучити Близнюків у вересні будуть проблеми зі шлунком і основна тому причина – нерозбірливість в харчуванні і зловживання шкідливими звичками.

Доведеться сісти на дієту і пройти терапію, для того щоб нормалізувати стан, а інакше - є величезний ризик потрапити на стаціонар.

Скорпіон

На початку осені імунітет у Скорпіонів ослабне, що може привести до застуд і слабкості всього організму.

Є також величезний ризик підхопити хвороби органів дихання, які можуть викликати серйозні ускладнення. Астрологи відзначають, що впоратися з цим швидко не вийде, а лікування буде клопітким.

Риб

Астрологи попереджають ці знаки Зодіаку про часті головні болі, запаморочення, переднепритомний стан, сильне серцебиття.

Астрологи вважають, що повернути бадьорість духу, і гарний настрій допоможе спілкування з друзями і душевні розмови з близькими людьми.

Нагадаємо, що три знаки Зодіаку чекають щасливі зміни у вересні.

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