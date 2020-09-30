Гороскоп на жовтень 2020 розповість про навезучіші знаки Зодіаку

Астрологи розповіли про те, що готує епіцентр осені щасливчикам місяця. Вони також дали пораду кожному з них, як найбільш продуктивно провести цей місяць, пише Ukranews.com.

Зокрема, астрологи розповіли, кому пощастить більше в жовтні, Для кого жовтень стане поворотним місяцем та хто зможе досягти гармонії з собою і оточуючими, вийти на новий рівень.

Лев

Астрологи закликають цінувати обставини, що склалися і користуватися привілеями, якими обдарувала зодіакального представника доля. За короткий термін Леви зможуть піднятися на кілька ступенів кар'єрних сходів.

Реалізуються будь-які бажання, тому варто чітко формулювати цілі. Близькі обов'язково підтримають і стануть моральною опорою.

Терези

Представників цього знака чекає проблема, яку вони повинні вирішити. Якщо вони впораються і не опустять руки, то за цим підуть вигідні бонуси, як на діловому терені, так і в особистому житті. Якщо ж вони розслабляться і нічого не зроблять, то все пройде повз.

Крім того, астрологи радять знайомитися з впливовими людьми, які в майбутньому посприяють успіху.

Скорпіон

Представники цього знака відчують неймовірний приплив сил і енергії, які слід направити на виконання цілей. Астрологи відзначають, що важливо залишатися пильним і розбірливим, адже доля надасть безліч цікавих пропозицій.

Потрібно братися лише за ті справи, які викликають найбільший інтерес і гарантують прибуток або підвищення.

Козоріг

Козероги поліпшать справи в сім'ї. Це зробити легко, так як оточуючі будуть охоче йти назустріч, а представники цього знаку Зодіаку дипломатичні і поступливі. Останній штрих-кар'єрне зростання.

Козероги вдало реалізують складну ідею, що принесе більший прибуток і нову посаду.

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