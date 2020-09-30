Астролог Василиса Володіна визначила знаки зодіаку, яких чекає вдалий початок жовтня

Фахівець дала важливі поради чотирьом представникам зодіакального кола, передає Slovofraza.

Лев

Другий осінній місяць стане для вас сприятливим часом. Астролог рекомендує прислухатися до внутрішнього голосу і діяти так, як підказує інтуїція. Не варто вам забувати і про заслужений відпочинок. Перші тижні жовтня варто присвятити собі, а вже ближче до кінця місяця взятися за важливі справи.

Діва

Незважаючи на досить складний місяць, Діви будуть відчувати себе як риба у воді. Астролог радить сильно не спокушатися, оскільки зайвий оптимізм може зіграти з вами злий жарт. Всупереч усьому, Жовтень стане вдалим часом для вирішення технічних, практичних і фінансових питань.

Терези

Народжених під цим знаків чекає справжня ідилія в середині осені. Вам пощастить вирішити майже всі раніше невирішувані питання. Прояв любові, ніжності, турботи перетворить спільне життя, що і стане запорукою Вашого успіху в інших життєвих сферах.

Скорпіон



У представників цього знака Зодіаку підуть на поправку справи на роботі. Володіна запевняє, що жовтень надасть вам шанс розкрити таланти. Головною проблемою Скорпіонів стане їх невпевненість і страх від прийнятих рішень. Астролог запевняє, що боятися вам нічого, і за кожну справу можна братися з усією рішучістю.

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