Астролог Влад Росс назвав знаки Зодіаку, які зазнають труднощів у жовтні
Свій прогноз фахівець озвучив у коментарі для "Главреда".
Водолій
Народжених під цим знаком Зодіаку чекає напружений і непростий час. Причиною цього стане ретроградний Меркурій. У Вашому житті почнуть проявлятися наслідки минулих помилок. Астролог не виключає конфлікти на роботі, тому Водоліям варто бути більш стриманими. Крім того представника цього знака Зодіаку варто бути обережним в плані поїздок і подорожей, особливо в середині місяця.
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Лев
Цьому знаку Зодіаку доля підготувала теж чимало сюрпризів, і будуть вони не з приємних. У жовтні Льву варто утриматися від покупок нерухомості і землі, інакше згодом через це придбання у нього виникнуть вкрай неприємні ситуації. Взагалі в жовтні будь-який ризик буде для вас під забороною, так як наслідки невдач будуть величезними.
Рак
Ще одним знаком Зодіаку, якого не побалує доля в середині осені став Рак. Вас чекають неприємності в особистому житті і проблеми з законом. Не виключені неприємності, пов'язані з інвестиціями і поїздками.
Терези
Народжених під цим знаком Зодіаку чекатимуть неприємності в поїздках, в дорозі. Велика ймовірність серйозної конфронтації, сварок, суперечок і судів. Росс радить Терезам бути гранично обережними в плані контактів, зв'язків, налагодження ділових партнерств, щоб згодом все це не обернулося проти Терезів.
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