Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку чекають серйозні неприємності в жовтні

Гороскоп 2020 попереджає про не дуже хороші перспективи для деяких знаків Зодіаку у жовтні. Місяць тільки почався, але деякі представники зодіакального кола ризикують потрапити на чорну смугу, з якої вибратися буде вкрай складно, пише News.Noteru.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які зіткнуться з різними життєвими негараздами і втратою коштів.

Терези

З високою часткою ймовірності представникам цього знака Зодіаку доведеться нелегко в жовтні. У цей місяць їх можуть наздогнати фінансові шахраї.

Астрологи закликають Терезів не вірити дзвінкам з банків і нікому не повідомляти особисті дані своїх пластикових карт. Крім того, астрологи рекомендують звертатися за допомогою, не соромитися брати вихідний і відпочивати, інакше просто можна залишитися без сил.

Стрілець

В середині жовтня багато представників цього знака Зодіаку можуть залишитися без роботи і засобів до існування. Астрологи радять робити накопичення, економити, купувати тільки найнеобхідніше і не витрачати останні копійки в розрахунку на високу зарплату. Цього разу її може і не бути.

Також варто працювати в гордій самоті, адже саме колектив, натовп і однодумці принесуть їм найбільше проблем.



Раки

Астрологи попереджають представників цього знака Зодіаку не давати нікому грошей в борг в жовтні. З високою часткою ймовірності боржник не зможе повернути кошти найближчим часом. Перш за все краще гарненько подумати, чи настільки дорогий ця людина, щоб залишитися через неї без такої необхідної суми грошей.

Іноді краще відмовити знайомому у фінансах, ніж самому потім залишитися на мілині.

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