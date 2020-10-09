Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає вдалий період найближчим часом

Всього фахівець виділив трьох представників зодіакального кола, яким з 9 по 19 жовтня буде благоволити удача, передає Slovofraza.

Овен

Народженим під цим знаком Зодіаку належить розслабитися і отримувати від життя задоволення. Глоба запевняє, що всі ваші плани і задумки просто приречені на успіх. Все буде настільки добре, що життя Овнів перетвориться на справжню казку. Астролог радить вам не переживати і насолоджуватися подарунком долі.

Риби

Період з 9 по 19 жовтня для представників цього знака Зодіаку стане найпозитивнішим з початку року. Глоба запевняє, що такої кількості позитивних емоцій ви не відчували давно. Удача і везіння будуть супроводжувати вам в справах любовних і на роботі. Ви зможете поліпшити фінансове становище і непогано відпочити. Глоба рекомендує Рибам придивлятися до дрібних деталей, оскільки в них криється секрет вашого успіху.

Близнюки

Везіння не обійде стороною і народжених під цим знаком Зодіаку. У Вашому житті нарешті настає час, коли ви гарантовано досягнете успіхів у всіх життєвих сферах. Глоба радить для початку визначитися куди ви будете вкладати максимум зусиль для досягнення найкращого результату.

Нагадаємо, що чотири знаки зодіаку знайдуть щастя і удачу до кінця 2020 року: кому зірки обіцяють успішний період.

Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку раптово зубожіють в жовтні: кого чекає найгірший час у фінансовому плані.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.