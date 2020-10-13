Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зазнають труднощів в середині жовтня

Проблеми і негаразди чекають чотирьох представників зодіакального кола до 18 жовтня, передає Slovofraza.

Овен

Народжені під цим знаком Зодіаку варто бути гранично уважними в цей період. Глоба радить не перестаратися на роботі, оскільки зайвий ентузіазм може позбавити вас сил. 15 жовтня стане для вас найбільш негативним днем: дрібні негаразди можуть сильно засмутити Овнів і змусити їх сумніватися в собі.

Близнюки

Представникам цього знака Зодіаку астролог рекомендує беззастережно дотримуватися своїх життєвих принципів. Зайві ризики вилізуть вам боком. Глоба радить відпочити і присвятити себе любові і романтиці.

Скорпіон

А ось Скорпіонів чекаємо проблеми з фінансами. Глоба попереджає, що в цей період варто утриматися від дорогих покупок і мінімізувати кількість покупок в принципі. Середину жовтня найкраще провести в сімейному колі, а одиноким представникам цього знака Зодіаку почекати з пошуком другої половинки.

Козоріг

Непростий час настане і в житті народжених під знаком Козеріг. Астролог попереджає, що проблеми і негаразди будуть підстерігати вас на кожному кроці, але до всього потрібно буде поставитися простіше. Це тимчасова слабкість, яку потрібно просто прийняти і пережити.

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