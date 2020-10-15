Астрологи розповіли, для кого жовтень стане приємним і радісним місяцем

Гороскоп на жовтень говорить про те, що цей місяць стане напруженим і насиченим періодом. Очікується багато кардинальних змін, знайомств, можлива зміна роботи або місця проживання.

Астрологи повідомили, кому зірки приготували цікавий сюрприз і передбачили доленосний час, який здійснить перехід від чорної смуги до щасливого майбутнього для трьох знаків Зодіаку.



Риби

У Риб почнеться період професійного зльоту, так, і, взагалі, у всьому у них настане удача, успіх і везіння. Доля подарує їм шанс почати з нуля те, що вони колись розбили, зіпсували або просто не зуміли вчасно зберегти і зберегти.

Риби зрозуміють, що вони впораються з будь-якими випробуваннями долі. Такий настрій подобається Всесвіту, тому він робить вас ще сильніше і стійкіше до проблем.

Терези

Зараз настав час затишшя, коли річка життя Терезів дісталася до тихого виру, і з нього потрібно терміново вибиратися, поки вир не затягнув.

Доленосний час буде подавати їм знаки, але їх потрібно правильно розшифрувати, щоб далі жити так, як хочеться, а не так, як треба. Зараз не час піддаватися своїм емоціям. Навпаки, астрологи радять бути холоднокровними і непохитними.

Козеріг

Козерогам доленосний час принесе можливість істотно поліпшити матеріальне становище і статус в суспільстві. Ніколи ще їх прагнення опинитися в лідерах не проявлялося так сильно, ніколи ще ви не хотіли перемогти більше, ніж зараз.

Козерогам дається рідкісний шанс змінити життя на краще. Тому використовуйте всі можливості по максимуму.

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