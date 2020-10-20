Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зазнають труднощів найближчим часом

Судячи з прогнозу фахівця, до 25 жовтня чотирьом представникам зодіакального кола варто бути обережніше, передає Slovofraza.

Овен

Народжених під цим знаком Зодіаку чекає непростий тиждень. Глоба радить приділити максимум уваги особистому життю, оскільки у відносинах можуть виникнути непередбачені труднощі: все може закінчитися навіть розривом. Глоба радить уникати сміття і конфліктів.

Терези

Цього знака Зодіаку також не обійдуть стороною проблеми. 21,22 і 23 жовтня будуть найнебезпечнішими днями для Терезів, стверджує астролог. Вам потрібно проявляти ініціативу на роботі і прислухатися до думки близьких і вже до кінця тижня все налагодитися. Вихідні можна присвятити покупкам.

Козоріг

Головним завданням представників цього знака Зодіаку стане поділ роботи і особистих справ. Глоба запевняє, що баланс посприяє налагодженню відносин з рідними. Четвер, 22 жовтня стане небезпечним днем для здійснення покупок і різних розтрат, тому астролог радить почекати.

Риби



Проблеми у народжених під цим знаком Зодіаку почнуться в особистому житті. Глоба радить не показувати партнеру своє невдоволення і ревнощі. Краще говорити з коханою людиною тільки про щось приємне. Водночас цей тиждень стане для вас успішною на роботі. Цілеспрямованість і надмотивація приведуть вас до великого успіху.

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