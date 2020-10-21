Астролог розповіли, яким знакам Зодіаку судилося виконати заповітне в наступному році
Гороскоп на листопад обіцяє багато щастя, радісних моментів, натхнення і подарунків долі для чотирьох знаків Зодіаку. Любов, подорожі, романтика, прибуток, кар'єрні досягнення - те, чим порадує цих везунчиків останній місяць осені.
Листопад стане суцільною білою смугою для чотирьох знаків Зодіаку, передає Slovofraza.
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Терези
Для Терезів особливо хорошими будуть перша і друга декада листопада. У цей період посилиться природна харизматичність людей, що народилися під цим знаком, що дуже допоможе в переговорах та інших ділових контактах.
Овен
Їх чекає просто небачений успіх у справах. Вдасться реалізувати навіть плани, які виношувалися не один місяць. Овни будуть щасливі в конкурентній боротьбі, підприємництві, спорті, фізичній роботі. Навіть в особистому житті все стане краще: людей буде захоплювати їх темперамент і життєлюбність.
Скорпіон
У другій половині місяця отримають так потрібну їм підтримку або впливової людини, або групи людей. А також отримають можливість реалізувати свій творчий потенціал. Зірки пророкують успішні починання Скорпіонам, проте астрологи уточнюють, що варто бути обережним і не робити нічого зопалу.
Стрілець
Стрільцями відкриється багато доріг, і кожна з них буде вести до тріумфу. Особливий успіх супроводжуватиме Стрільцям у навчанні, подорожах, юридичних питаннях, громадській та політичній діяльності, у конкурсах та виступах, у створенні позитивного іміджу.
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