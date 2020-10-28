Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, на яких чекає сприятливий листопад
Всього фахівець виділив п'ятьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.
Овен
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Прогалини повільно, але вірно оточують вас по всіх фронтах. Астролог попереджає, ви опинитеся мало не награні, але листопад розставить все по своїх місцях. Глоба запевняє, що Овни нарешті зможуть розслабитися. Всі проблеми підуть з жовтнем.
Діва
Риби
Представникам цього знака Зодіаку доля готує подарунок у вигляді фінансів. Астролог запевняє, що недавні складнощі з грошима зійдуть нанівець з відходом жовтня. Ви зможете дозволити собі покупки, які не могли до цього.
Козоріг
Невдачі і труднощі на роботі буквально вибивали вас з колії, але все зміниться під кінець осені. Глоба обіцяє Козерогам успішний листопад, який дасть можливість проаналізувати ситуацію і значно просунуться вперед на роботі.
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