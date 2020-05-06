10 травня, в неділю, в Україні, як і в багатьох інших країнах в цей день, буде відзначатися День матері

Як повідомляє Politeka.net, День матері, Мother’s day, святкується в більшості країн Європи, в США, Канаді, Австралії, Бразилії, Японії і Китаї в другу неділю травня. В Україні свято матерів також відзначається у другу неділю травня – згідно з Указом Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99.

У 2020 році День матері припадає на 10 травня. У цей день привітання приймають усі жінки, які вже пізнали щастя материнства або тільки готуються стати матерями.

Мама – найдорожча людина для кожного з нас. Це перше слово, яке ми вимовляємо в своєму житті. Дякувати і приділяти увагу матері потрібно, безумовно, щодня, але в День матері можна підготувати особливі привітання, листівки, подарунки.

Politeka підібрала найкрасивіші привітання з Днем матері у віршах і прозі, щоб ви могли привітати своїх близьких.

Матері

В хаті сонячний промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили –

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі – сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу –

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

Василий Симоненко:

***

Мой первый крик тебя счастливой сделал,

За остальные ты меня прости.

Я в Мамин день тебе признаюсь смело:

Таких, как ты, родная, не найти.

Хочу тебе я пожелать здоровья

И многие счастливые лета.

И просто так ещё хочу напомнить,

Что очень сильно я люблю тебя!

***

Есть женщина одна на свете,

Прекрасней в мире её нет!

У этой женщины есть дети,

Что шлют сегодня ей привет.

Желаем, мама, в жизни больше смеха,

Чтоб снились только радостные сны.

Пусть твои дети радуют успехами!

Они уж постараются, ведь это мы!

***

Сегодня праздник, мама,

День матери, твой день!

Хочу сказать немало

Хороших слов тебе.

Хочу, чтоб улыбалась,

Твоя улыбка – класс!

Поменьше волновалась

И радовала нас!

***

Ты моя мамуля, мама дорогая,

В это славный праздник,

Я тебе желаю:

Будь всегда здоровой,

Больше улыбайся,

Для меня — подольше,

Ты прожить старайся!

Будь всегда счастливой:

Много-много лет,

Вот тебе от сына —

Пламенный завет!

***

Мама — нежный лучик солнца,

Мама — теплый свет в окне.

Человека нет роднее

И нужнее на Земле!

***

З мого першого подиху і до сьогоднішнього дня, немає людини рідніше і ближче, ніж ти, мамо! Це свято – тільки привід сказати тобі про те, що я відчуваю кожен день: я люблю тебе більше всіх на Землі! Хай береже тебе життя від поганого, ти стоїш тільки кращого і самого світлого. Довгих і щасливих років життя, мамочка!

***

Милі, ніжні, найважливіші мами – вітаю з Днем матері! Бажаю, щоб ваші надії виправдовувалися. Нехай чуйне материнське серце завжди буде спокійно битися в такт з радістю, успіхом і гордістю за своїх дітей. Будьте здорові і щасливі, адже ви – наше все!

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