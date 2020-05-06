10 травня, в неділю, в Україні, як і в багатьох інших країнах в цей день, буде відзначатися День матері
Як повідомляє Politeka.net, День матері, Мother’s day, святкується в більшості країн Європи, в США, Канаді, Австралії, Бразилії, Японії і Китаї в другу неділю травня. В Україні свято матерів також відзначається у другу неділю травня – згідно з Указом Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99.
У 2020 році День матері припадає на 10 травня. У цей день привітання приймають усі жінки, які вже пізнали щастя материнства або тільки готуються стати матерями.
Мама – найдорожча людина для кожного з нас. Це перше слово, яке ми вимовляємо в своєму житті. Дякувати і приділяти увагу матері потрібно, безумовно, щодня, але в День матері можна підготувати особливі привітання, листівки, подарунки.
Politeka підібрала найкрасивіші привітання з Днем матері у віршах і прозі, щоб ви могли привітати своїх близьких.
Підхмелена Ратаковськи побешкетувала біля вікна в розпусному платті: "Яка соковита"
Гаряча екс-Nikita погралася зі своїми «близнючками» на камеру: «Треба тебе терміново на...»
Зарплати українців різко зміняться, у Кабміні озвучили суми: «Мінімалка буде...»
Матвієнко приголомшила зізнанням про конфлікт на Донбасі: "І ті, і ті - брати"
Матері
В хаті сонячний промінь косо
На долівку ляга з вікна…
Твої чорні шовкові коси
Припорошила вже сивина.
Легкі зморшки обличчя вкрили –
Це життя трудового плід.
Але в кожному русі – сила,
В очах юності видно слід.
Я таку тебе завжди бачу,
Образ в серці такий несу –
Материнську любов гарячу
І твоєї душі красу.
Я хотів би, як ти, прожити,
Щоб не тліти, а завжди горіть,
Щоб уміти, як ти, любити,
Ненавидіть, як ти, уміть.
Василий Симоненко:
***
Мой первый крик тебя счастливой сделал,
За остальные ты меня прости.
Я в Мамин день тебе признаюсь смело:
Таких, как ты, родная, не найти.
Хочу тебе я пожелать здоровья
И многие счастливые лета.
И просто так ещё хочу напомнить,
Что очень сильно я люблю тебя!
***
Есть женщина одна на свете,
Прекрасней в мире её нет!
У этой женщины есть дети,
Что шлют сегодня ей привет.
Желаем, мама, в жизни больше смеха,
Чтоб снились только радостные сны.
Пусть твои дети радуют успехами!
Они уж постараются, ведь это мы!
***
Сегодня праздник, мама,
День матери, твой день!
Хочу сказать немало
Хороших слов тебе.
Хочу, чтоб улыбалась,
Твоя улыбка – класс!
Поменьше волновалась
И радовала нас!
***
Ты моя мамуля, мама дорогая,
В это славный праздник,
Я тебе желаю:
Будь всегда здоровой,
Больше улыбайся,
Для меня — подольше,
Ты прожить старайся!
Будь всегда счастливой:
Много-много лет,
Вот тебе от сына —
Пламенный завет!
***
Мама — нежный лучик солнца,
Мама — теплый свет в окне.
Человека нет роднее
И нужнее на Земле!
***
З мого першого подиху і до сьогоднішнього дня, немає людини рідніше і ближче, ніж ти, мамо! Це свято – тільки привід сказати тобі про те, що я відчуваю кожен день: я люблю тебе більше всіх на Землі! Хай береже тебе життя від поганого, ти стоїш тільки кращого і самого світлого. Довгих і щасливих років життя, мамочка!
***
Милі, ніжні, найважливіші мами – вітаю з Днем матері! Бажаю, щоб ваші надії виправдовувалися. Нехай чуйне материнське серце завжди буде спокійно битися в такт з радістю, успіхом і гордістю за своїх дітей. Будьте здорові і щасливі, адже ви – наше все!
Нагадаємо, що Глоба назвав знака Зодіаку, для яких травень стане переломним: хто отримає шанс змінити долю.
Як повідомляла Politeka, три знака Зодіаку отримають шанс змінити життя на краще: кому в травні буде вподобу удача.
Також Politeka писала, що названі знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.