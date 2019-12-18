Найцікавіше про свято

День святого Миколая це дуже світле і радісне свято, яке відзначають у всьому світі. До речі, у нього постійна дата – 19 грудня

Незважаючи на те, що для більшості це привід подарувати подарунки дітям, День святого Миколая дуже важливий для всіх віруючих людей. І ми розповімо вам трохи більше про свято.

День святого Миколая: історія свята

За повір’ями Микола був справжнім чудотворцем і навіть умів воскрешати людей. За однією з легенд, він зумів воскресити моряка, після чого став їхнім покровителем. Звичайно, святий Миколай відомий своїми добрими справами і служінням Богу.

Пояснюється, що він завжди допомагав і опікав дітей. Особливо тих, які були бідними. Святий Миколай дарував подарунки, годував, віддавав теплий одяг. Одна з легенд говорить, що він допоміг трьом дівчаткам, які не мали нічого. Він таємно проносив в їх будинок золоті монети. Саме через ці легенди і з’явилися традиції, завдяки яким на святого Миколая ми робимо дітям подарунки.

День святого Миколая: традиції свята

Найголовніша традиція на День святого Миколая – це робити подарунки дітям. І піднести їх потрібно по-особливому, тобто, покласти під подушку, поки дитина спить. Але це далеко не все.

Рано вранці в цей день проводиться церковна служба на честь святого, після чого можна зібратися за святковим столом. Але не потрібно забувати, що вже діє Різдвяний піст, тому вибір страв на це свято обмежений.

День святого Миколая: що подарувати дитині

Потрібно розуміти, що подарунок на День святого Миколая не повинен бути дорогим. Адже головне в це свято – увага. Тому можна вибрати невелику іграшку, або розвиваючу гру. Крім цього, багато батьків дарують просто щось солодке. Так само, можна знайти практичний подарунок, умовна тепла шапка, рукавички і шарф прекрасно підійдуть. Вибір подарунків на день святого Миколая завжди був величезним.