Самое интересное о празднике

День святого Николая это очень светлый и радостный праздник, который отмечают во всем мире. Кстати, у него постоянная дата – 19 декабря

Несмотря на то, что для большинства это повод подарить подарки детям, День святого Николая очень важный для всех верующих людей. И мы решили рассказать вам немного больше о празднике.

День святого Николая: история праздника

По поверьям Николай был настоящим чудотворцем и даже умел воскрешать людей. По одной из легенд, он сумел воскресить моряка, после чего стал их покровителем. Конечно, святой Николай известен своими добрыми делами и служением Богу.

Объясняется, что он всегда помогал и опекал детей. Особенно тех, которые были бедными. Святой Николай дарил подарки, кормил, отдавал теплую одежду. Одна из легенд гласит, что он помог трем девочкам, которые не имели ничего. Он тайно проносил в их дом золотые монеты. Именно из-за этих легенд и появились традиции, из-за которых на святого Николая мы делаем детям подарки.

День святого Николая: традиции праздника

Самая главная традиция на День святого Николая – это делать детям подарки. И преподнести их нужно по-особенному, то есть, положить под подушку, пока ребенок спит. Но это далеко не все.

Ранним утром в этот день проводится церковная служба в честь святого, после чего можно собраться за праздничным столом. Но не нужно забывать, что уже действует Рождественский пост, поэтому выбор блюд на этот праздник ограничен.

День святого Николая: что подарить ребенку

Нужно понимать, что подарок на День святого Николая не должен быть дорогим. Ведь главное в этот праздник – внимание. Поэтому можно выбрать небольшую игрушку, или развивающую игру. Помимо этого, многие родители дарят просто что-то сладкое. Так же, можно найти практичный подарок, условная теплая шапка, перчатки и шарф прекрасно подойдут. Выбор подарков на святого Николая всегда был огромным.