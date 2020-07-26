Коливання курсу долара, який останнім часом впевнено повзе вгору, не на жарт стривожило українців

Що насправді відбувається з доларом, і яка позиція національної валюти, розповів в ефірі Politeka Online експерт з економічних питань Юрій Атаманюк. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, причин того, що долар «лихоманить», дві:

«Перша – це політична. Та, якої не повинно було бути. Ну, по-перше, президент сказав, що долар повинен бути 30. А чому 30, а не 31 чи 29? І чому взагалі про це говорить президент? Друга основа – економічна. У нас дуже великий відсоток іноземців, які володіють облігаціями внутрішньої державної позики. Загальна сума - близько ста мільярдів гривень. Зрозуміло, що іноземці завели долар по 28, зрозуміло, що вони купили облігації з високою рентабельністю, припустимо, з 15% річних, і коли ще на 15% ревальвували гривню, то вони виграли подвійно».

Тепер же, за словами Атаманюка, іноземці хочуть вийти з цих паперів, тому що розуміють, що настав час виплат, а по-друге, віддають собі звіт в тому, що гривня девальвуватиме.

«Вони відчувають ось цю політичну кон'юнктуру і хочуть вийти в гроші. Зрозуміло, що коли вони будуть отримувати тіло облігацій з відсотками, то куди вони прийдуть? Вони прийдуть туди ж, купувати долари. Як вони їх здавали, так вони в долари і будуть виходити», – пояснив експерт, прогнозуючи посилення навантаження на гривню.

Щоб цього не допустити, глава НБУ Кирило Шевченко, вступивши на посаду, насамперед повинен був провести аналіз і ревізію іноземців, які володіють цими облігаціями.

«За моєю інсайдерською інформацією, там дуже багато людей, власники цих облігацій, – з політичного бомонду, насамперед, оточення Порошенка. Бо хто б заводив такі гроші, коли мова йде про мільярди, не володіючи інсайдом, не володіючи ситуацією, не знаючи, які будуть курсові ризики, і як поводитиме себе в цій ситуації Нацбанк?», – підкреслив Атаманюк.

Раніше ми писали, що в НБУ відкрито заявили, що падіння гривні по відношенню до долара – «нормальне явище».

«Ми не бачимо сьогодні жодних якихось граничних розмірів курсу для того, щоб Нацбанк мав реагувати на такі коливання. Коливання знаходяться в межах абсолютно нормальних», – цитують ЗМІ слова глави Нацбанку Кирила Шевченка.

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