"Нафтогаз" невиправдано підняв вересневу ціну на газ для населення на 45%
Таку думку висловив економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю Politeka-online.
Він наголосив, що тарифи мають бути справедливими.
"Економічно цей хід виправданий? Ні, не виправданий. Тому що загальна сума заборгованості по всім комунальним платіжкам, включаючи газ і електроенергію, у нас 80 млрд грн", - повідомив експерт.
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За його словами, такий борг виник на тлі закриття підприємств, зубожіння населення та росту рівню безробіття.
За його словами, це призведе до заборгованості, а заборгованість - до банкрутства ерегогенеруючих компаній.
"Це те саме, як коли падає бізнес і падає економіка - збільшувати податки. Завжди при падіння держава зменшує податки і підтримує бізнес", - наголосив економіст.
Він наголосив, що такий крок точно не оживить дисципліну платіжної системи. Крім того, він нагадав про передвиборчі обіцянки чинної влади, яка казала, що буде проведено аудит країни, і тарифи стануть меншими.
"Ми вже звикли, що нічого не виконано, але за тим, що не виконано, йде наближення до катастрофи, тому що треба було зробити аудит "Нафтогазу", "Енергоатома", НКРЕКП..." - зазначив експерт.
Він зазначив, що влада мала показати населенню, за якими цінами протягом останніх 5 років здійснювались закупівлі матеріалів і сировини.
"Потім - як розподілявся дохід, куди "вимивався", і хто крав", - додав експерт.
Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для населення через зростання цін на хабі в Європі.
Також Politeka писала, що підвищення тарифів неминуче, українцям сказали готуватися вже зараз.