"Нафтогаз" невиправдано підняв вересневу ціну на газ для населення на 45%

Таку думку висловив економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю Politeka-online.

Він наголосив, що тарифи мають бути справедливими.

"Економічно цей хід виправданий? Ні, не виправданий. Тому що загальна сума заборгованості по всім комунальним платіжкам, включаючи газ і електроенергію, у нас 80 млрд грн", - повідомив експерт.

За його словами, такий борг виник на тлі закриття підприємств, зубожіння населення та росту рівню безробіття.

За його словами, це призведе до заборгованості, а заборгованість - до банкрутства ерегогенеруючих компаній.

"Це те саме, як коли падає бізнес і падає економіка - збільшувати податки. Завжди при падіння держава зменшує податки і підтримує бізнес", - наголосив економіст.

Він наголосив, що такий крок точно не оживить дисципліну платіжної системи. Крім того, він нагадав про передвиборчі обіцянки чинної влади, яка казала, що буде проведено аудит країни, і тарифи стануть меншими.

"Ми вже звикли, що нічого не виконано, але за тим, що не виконано, йде наближення до катастрофи, тому що треба було зробити аудит "Нафтогазу", "Енергоатома", НКРЕКП..." - зазначив експерт.

Він зазначив, що влада мала показати населенню, за якими цінами протягом останніх 5 років здійснювались закупівлі матеріалів і сировини.

"Потім - як розподілявся дохід, куди "вимивався", і хто крав", - додав експерт.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для населення через зростання цін на хабі в Європі.

Також Politeka писала, що підвищення тарифів неминуче, українцям сказали готуватися вже зараз.