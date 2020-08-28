"Нафтогаз" неоправданно поднял сентябрьскую цену на газ для населения на 45%
Такое мнение высказал экономист Юрий Атаманюк в интервью Politeka-online.
Он подчеркнул, что тарифы должны быть справедливыми.
"Экономически этот ход оправдан? Нет, не оправдан. Потому что общая сумма задолженности по всем коммунальным платежкам, включая газ и электроэнергию, у нас 80 млрд грн", - сообщил эксперт.
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По его словам, такой долг возник на фоне закрытия предприятий, обнищания населения и роста уровня безработицы.
По его словам, это приведет к задолженности, а задолженность - к банкротству компаний.
"Это как когда падает бизнес и падает экономика - увеличивать налоги. Всегда при падении государство уменьшает налоги и поддерживает бизнес", - подчеркнул экономист.
Он подчеркнул, что такой шаг точно не оживит дисциплину платежной системы. Кроме того, он напомнил о предвыборных обещаниях действующей власти, которая говорила, что будет проведен аудит страны, и тарифы станут меньше.
"Мы уже привыкли, что ничего не выполнено, но за тем, что не выполнено, идет приближение к катастрофе, потому что надо было сделать аудит "Нафтогаза", "Энергоатома", НКРЭКП..."- отметил эксперт.
Он подчеркнул, что власть должна была показать населению, по каким ценам в течение последних 5 лет осуществлялись закупки материалов и сырья.
"Потом - как распределялся доход, куда "вымывался", и кто воровал", - добавил эксперт.
Напомним, "Нафтогаз" повысил цены на газ для населения из-за роста цен на хабе в Европе.
Также Politeka писала, что повышение тарифов неизбежно, украинцам сказали готовиться уже сейчас.