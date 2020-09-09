Українська влада могла знизити ціну на газ для населення, але не зробила цього

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами експерта, нинішня влада могла значно знизити ціну на блакитне паливо для українців.

"Рекордне падіння цін на газ на європейських ринках, рекордні запаси в газових сховищах, аномально тепла зима. Всі ці фактори говорили про те, що влада могла зробити анти-шокову терапію, різко зменшивши ціну на газ", - зазначив Кущ.

Також він підкреслив, що нинішні тарифи не відповідають цифрам, які повинні бути насправді.

"По факту, зниження цін відбулося, але не таке значне, як має бути. За моїми розрахунками, ціна на газ для населення повинна була бути 2500 тисяч гривень за тисячу кубометрів (2,5 гривні за кубометр - ред.), а ми платили по 3000 тисячі влітку і зараз це 4700", - зазначив експерт.

Крім того, Кущ розкрив схему, за якою українцям "накручують" ціни на блакитне паливо.

"Це великий обман. Беруть ціну голландського хаба (це найзахідніша точка Європи), потім до цієї ціни додають вартість транспортування до кордону України, але ми ж розуміє, що газ з Голландії ніхто не поставляє. Таким чином, створюється штучний механізм, за допомогою якого накручуються ціни", - розповів економіст.

Варто відзначити, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в одному з останніх інтерв'ю зазначив, що на даний момент у нас найнижча ціна на газ за останні п'ять років.

"У жовтні ціна коливатиметься в районі від 4700 до 5000 гривень (за тисячу кубометрів, - ред.). Ми точно знаємо, що після зимового зростання відбудеться весняне і літнє падіння", - заявив прем'єр.



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