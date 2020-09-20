Український громадський діяч Андрій Пальчевський всерйоз стурбований екологічною обстановкою в країні

Зокрема, мова про головний водний ресурс України - річку Дніпро. Про те, яка загрожує небезпека, Пальчевський розповів в ефірі Politeka Online.

Лідер політсили "Перемога Пальчевського" повідомив про свою ініціативу: "Якби не політика, я хотів би реалізувати себе в очищенні Дніпра. Я хотів би бути одним з фундаторів створення групи, яка зайнялася б цим".

За словами громадського діяча, зі споживчим і промисловим зростанням, українці поступово знищують річку, при цьому в країні не проводиться ніяких систематичних масштабних очисток. Продовження подібної ситуації може призвести до сумних наслідків.

"Нещодавно від одного з академіків отримав книгу, почитав, що там діється... Йому залишилося 20 років. Якщо ми, українці, і особливо кияни, у нас просто більше політичного впливу, не займемося цим... До кінця днів я хотів би чистити "дер*мо" в Дніпрі. І це було б для мене найбільшою нагородою, тому що я досі пам'ятаю дніпровську воду. Я пам'ятаю, як ще не було дамби. Я пам'ятаю, як жодного будинку не було на лівому березі, практично, до Дарниці... Ніякої Русанівки, Позняків - нічого цього не було. Ось так виходиш - і Дніпро і кручі...",- поділився своїми думками Пальчевський.

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По-перше, міський голова повинен докласти всіх зусиль, щоб побороти корупцію, особливо, що стосується "розсаджування" по місцях "своїх" людей, по-друге, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і, нарешті, припинити хаотичну забудову.

"Я б хотів поставити умову керівництву країни про те, що у столиці повинен бути особливий статус. Нам необхідно, залучаючи людей сюди, дати їм можливість побудувати своє життя. Побудувати для них муніципальне житло, яке здавалося б за доступною ціною, як це було зроблено в Берліні, Відні або інших містах Європи", - заявляв Пальчевський.

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