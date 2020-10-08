Українська влада не повинна вводити жорсткі карантинні обмеження, як це було навесні
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Андрій Новак в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За словами експерта, введення карантинних заходів, які були на початку епідемії плачевно закінчаться для України.
"Все залежатиме від обмежень. Я очікую, що вже не буде жорстких обмежень, таких як закриття всіх непродовольчих магазинів - Я сподіваюся, що на це вже влада не піде. Може і потрібно обмежувати кількість людей в магазинах, але не так, як це було навесні", - зазначив економіст.
Експерт підкреслив, що українській владі потрібно шукати нові методи для протистояння вірусу.
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"Звичайно будуть обмеження на пересування різними видами транспорту, але так, як це було навесні не потрібно. Це неправильно, потрібно шукати інші методи. Просто забороняти - це означає завдати ще одного удару по економіці", - підсумував Новак.
Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що медсистема не витримає, якщо українці не будуть дотримуватися карантинних обмежень.
У зв'язку пандемією в світі Україна зараз не може піти шляхом деяких європейських країн, які ввели повний локдаун.
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