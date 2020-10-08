Українська влада не повинна вводити жорсткі карантинні обмеження, як це було навесні



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Андрій Новак в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)





За словами експерта, введення карантинних заходів, які були на початку епідемії плачевно закінчаться для України.

"Все залежатиме від обмежень. Я очікую, що вже не буде жорстких обмежень, таких як закриття всіх непродовольчих магазинів - Я сподіваюся, що на це вже влада не піде. Може і потрібно обмежувати кількість людей в магазинах, але не так, як це було навесні", - зазначив економіст.

Експерт підкреслив, що українській владі потрібно шукати нові методи для протистояння вірусу.

"Звичайно будуть обмеження на пересування різними видами транспорту, але так, як це було навесні не потрібно. Це неправильно, потрібно шукати інші методи. Просто забороняти - це означає завдати ще одного удару по економіці", - підсумував Новак.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що медсистема не витримає, якщо українці не будуть дотримуватися карантинних обмежень.