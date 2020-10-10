Влада вдається до хаотичних кроків, щоб захистити людей від вірусу

Як пише Politeka.net, про це глава ГО "Муніципальна ліга Києва" Олександр Федоренко розповів в ефірі Politeka Online.

«Всі ці заходи можна охарактеризувати лише одним словом – хаотичні. Всі ми пам’ятаємо, як розвивалася боротьба з коронавірусом. Коли випадки захворюваності обчислювалися сотнями, нас всіх примушували сидіти дома, забороняли гуляти по парках. При чому сама влада, включаючи президента, не дотримувалася маскового режиму. Зараз вже перевалила за 5 тисяч, але жодних серйозних заходів ніхто не вживає», - привів приклад Федоренко.

Він пояснив, що чіткого плану по захисту населення від цієї хвороби немає. Більш того, на думку Федоренка, українці зараз борються з вірусом самотужки.

«Цією проблемою мають опікуватися не політики і чиновники, а в першу чергу медичні фахівці. Має бути наукове обґрунтування боротьби з вірусом. Ми нічого не чуємо, чи розробляються наші якісь ліки від цієї хвороби. Наразі немає наукової моделі боротьби з хворобою. Потрібно залучати фахівців, експертів міжнародного рівня, взаємодіяти з іншими більш потужними державами. А наша влада сидить в кущах і чекає, чим воно закінчиться», - підвів підсумок експерт.

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