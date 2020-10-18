Лікар-пульмонолог Світлана Гук, яка перехворіла китайським вірусом, відкрила українцям очі

Так, фахівець відповіла на актуальні питання в студії Politeka Online, пов'язані з перебігом захворювання і його лікуванням.

Зокрема, Світлана Гук висловила думку, що зараженим китайським вірусом, незважаючи на "страшну статистику" та лякаючі історії в мережі, слід "включати розум" і не панікувати передчасно.

"Ви знаєте, взагалі не всі стани і не всі хвороби треба активно лікувати. Є такі ситуації, коли організм справляється сам. Щодо моєї хвороби в червні, то я ніяк її не лікувала, тому що вона протікала досить м'яко. У мене була температура три дні 38,5 градусів... Тому для мене все складалося як звичайна вірусна інфекція - саме так я до неї і поставилася. І раджу багатьом, хто не відчуває якихось екстремальних симптомів, саме так до цього ставитися, тому що коронавірус, незважаючи на всю інформаційну зараз увагу, медичну увагу, це вірусна інфекція. Тут треба включати розум і мати спокійну психіку, щоб сприймати ці симптоми, не робити зайвих рухів і не приймати зайве лікування. Те, що зараз відбувається - це мої сльози, це страшне - чим і як лікуються від коронавірусу. І хто їм (пацієнтам - ред.) про це розповідає - навіщо лікувати вірусну інфекцію антибактеріальними препаратами ніяк не зрозумію. Тому я ніяк не лікувала, я багато пила, відпочивала, просто лягла в ліжко та накрилася ковдрою".

За словами Світлани Гук, однією з проблем у боротьбі з китайським вірусом - є якраз "зайве лікування".

"Кожен пацієнт, який звертається до мене з проханням подивитися його аналізи, томографію і призначити лікування, всі очікують (що їм пропишуть антибіотики - ред.) або вже багато приймали антибіотиків. Безлад відбувається, якийсь масовий трішечки психоз... Начебто всі забули, що на вірусну інфекцію антибіотики не діють взагалі", - відзначила лікар.

Нагадавши, жорсткий карантин в Україні, Ляшко заявив про екстрені заходи: "ми просимо всіх...".

Як повідомляла Politeka, карантин в Україні, Степанов зробив важливу заяву про Китайський вірус: "дуже прошу вас..."