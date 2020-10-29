Причиною підвищення тарифу на газ для українців є монополія на енергетичному ринку

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Андрій Новак в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами в стрибку ціни на газ в 35% немає нічого дивного, оскільки підвищення тарифів планувалося давно і рішення відкладалося через вибори.

"Тепер знову можна підіймати ціну на газ. Але у мене питання: для чого існують наші резерви? Влітку ціла була нижче і ми купували газ за тією ціною. Чому зараз Ціна для споживачів вище на 35%? Відповідь на це питання очевидна: поки у нас на ринку монополія - постачальник може ставити максимальну ціну на газ. Людям вже діватися нікуди - вони все одно будуть платити", - пояснив експерт.

Новак підкреслив, що рішення в ситуації, що склалася одне:

"Поки у нас не відбудеться реальна демонополізація енергетичного ринку у нас будуть постійні підвищення цін. І якість послуг буде мінімальною", - підсумував економіст.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" оголосив свою ціну на природний газ для споживачів у листопаді. Компанія вимагає 6,33 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки, якщо порівняти з жовтнем, вартість послуг збільшилася на 34,7%.

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