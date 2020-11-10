Якщо Усик або Ломаченко популяризують Україну на спортивній арені, то не варто дискредитувати цих осіб через ті чи інші їхні політичні висловлювання

Таку думку висловив політичний експерт Андрій Вігірінський в інтерв'ю Politeka-online.

За його словами, українські політики сьогодні досить часто вдаються до певних провокацій та спекуляцій на темі мови, віросповідання, спорту і т.д.

"Слухайте, ну це катастрофа. Мені настільки було дивно слухати про поразку Ломаченка як форму сатисфакції за його політичні погляди... Людина має професію, людина є спортсменом. Він приносить результат у вигляді перемоги або поразки. Під українським прапором. Якщо поразка - ми його підтримуємо як спортсмена. Він не є політиком, він має право на свою точку зору", - наголосив Вігірінський.

Те саме, за його словами, стосується і боксера Олександра Усика, якого також активно критикують через його скандальні заяви.

"За таких умов ви ту людину, яка приносить результат на користь країни в спортивній сфері, ви хочете дискредитувати за рахунок його політичних поглядів. Тоді питання: в чому доцільність такої діяльності? В тому, щоб існувала одна точка зору - та, яка вам подобається. В історії це називається трошки не демократія..." - наголосив експерт.

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