Если Усик или Ломаченко популяризируют Украину на спортивной арене, то не стоит дискредитировать их за те или иные политические высказывания

Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Вигиринский в интервью Politeka-online.

По его словам, украинские политики сегодня довольно часто прибегают к определенным провокациям и спекуляциям на теме языка, вероисповедания, спорта и т.д.

"Слушайте, ну это катастрофа. Мне настолько было странно слушать о поражении Ломаченко как форме сатисфакции за его политические взгляды... У человека есть профессия, человек является спортсменом. Он приносит результат в виде победы или поражения. Под украинским флагом. Если поражение - мы его поддерживаем как спортсмена. Он не является политиком, он имеет право на свою точку зрения", - подчеркнул Вигиринский.

То же, по его словам, касается и боксера Александра Усика, которого также активно критикуют из-за его скандальных заявлений.

"При таких условиях вы того человека, который приносит результат на пользу страны в спортивной сфере, вы хотите дискредитировать за счет его политических взглядов. Тогда вопрос: в чем целесообразность такой деятельности? В том, чтобы существовала одна точка зрения - та, которая вам нравится. В истории это называется немножко не демократия..."- подчеркнул эксперт.

Напомним, Усик пригрозил своему будущему сопернику, видео: "Я иду за тобой!".

Как сообщала Politeka, разъяренный Чисора рассказал, почему "победил" Усика: "Он жаловался судье, но тот ничего не сделал".

Также Politeka писала, что Усик после тяжелого боя с Чисорой раскрыл свой дальнейший путь: "Планирую стать не просто чемпионом мира.