В Україні можуть ввести локдаун вже в найближчі тижні

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, тотальний карантин стане для українців справжнім випробуванням.

"Для багатьох, це буде "контрольний постріл" тому, що 47% людей в країні відносять себе до нужденних. Це люди, які повинні вибирати: комунальні платежі, або продукти харчування, або ліки. Нас, можна сказати, вже відсортували. У поточних реаліях лікувати будуть тих, у кого є гроші в незалежності від медичних показань. Це найстрашніше", - пояснив економіст.

Атаманюк зазначив, що локдаун можуть ввести вже з наступного четверга.

"Станом на вчорашній вечір (19 листопада - ред.) була нарада з усіма, хто має до цього відношення і поки негласно прийнято рішення з 26 листопада по 18 грудня ввести повний локдаун в країні, але при цьому залишити можливість функціонування громадського транспорту", - розповів експерт.

Зазначимо, що станом на п'ятницю, 20 листопада, загальна кількість інфікованих в Україні склала 598 085 осіб.

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