В Украине могут ввести локдаун уже в ближайшие недели

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Юрий Атаманюк в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, тотальный карантин станет для украинцев настоящим испытанием.

"Для многих, это будет "контрольный выстрел" потому, что 47% людей в стране относят себя к нуждающимся. Это люди, которые должны выбирать: коммунальные платежи или продукты питания, или лекарства. Нас, можно сказать уже отсортировали. В текущих реалиях лечить будут тех, у кого есть деньги в независимости от медицинских показаний. Это самое страшное", - пояснил экономист.

Атаманюк отметил, что локдаун могут ввести уже со следующего четверга.

"По состоянию на вчерашний вечер (19 ноября - ред.) было совещание со всеми, кто имеет к этому отношение и пока негласно принято решение с 26 ноября по 18 декабря ввести полный локдаун в стране, но при этом оставить возможность функционирования общественного транспорта", - рассказал эксперт.

Отметим, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных в Украине составило 598 085 человек.

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