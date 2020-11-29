Повний локдаун в Україні швидше за все введуть на період з 14 грудня по 25 січня
Таку думку висловив політичний аналітик Руслан Бізяєв в інтерв'ю Politeka-online.
Він наголосив, що повного локдауну Україні не уникнути, і наразі стоїть питання лише в датах.
"Це однозначно проблематика 2020 року. Я не думаю, що це перетягнуть на наступний рік. Сенс?" - сказав Бізяєв.
Коментуючи слова Авакова про те, що не порібно чекати на новорічні свята, і треба терміново вводити локдаун вже зараз, Бізяєв наголосив, що це потрібно для того, щоб вирішити декілька завдань.
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"Перше - це завдання медичне. Друга - економічна. Чим раніше вводиш локдаун, тим раніше із нього виходиш. За великим рахунком, це треба було робити в жовтні", - впевнений експерт.
Він нагадав, що повний локдаун вводився навесні, коли в Україні було близько 500-600 хворих. Наразі ця цифра сягнула 12 тисяч.
"Друге, карантин вихідного дня, або як абревіатура є така НКВД - національний карантин вихідного дня. Абревіатура та сама, але якими фарбами заграла новими. Як показує досвід Туреччини і Хорватіє, він не дає того ефекту, на який розраховують. Це теж факт. Тому локдаун треба було вводити з точки зору медицини в жовтні, з точки зору економіки чомусь цього не робили", - сказав експерт.
За його словами, зараз, коли зрозуміло, що кредиту від МВФ Україна не отримає, тягнути з локдауном вже немає сенсу.
"Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця", - резюмував він.
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