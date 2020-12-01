В Україні прогнозують кризу - скарбниця спорожніла, грошей на зарплати і пенсії може не вистачити

Зараз в Україні склалася важка ситуація з виплатами незахищеним верствам населення. У той же самий час, пенсії, зарплати і соціальні виплати можуть бути затримані на кілька тижнів.

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів економіст Олексій Кущ в ефірі Politeka.On-line. При цьому він назвав терміни, коли з виплатами пенсій і зарплат в Україні почнуться проблеми (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Два місяця, січень-лютий стануть для України критичними в плані виплат пенсій і зарплат, адже у нас вже є бюджетна криза, яка переросте в економічну. Зараз закриваються незахищені статті бюджету, пов'язані з розвитком інфраструктурних систем, тих же лікарень, шкіл, енергетики та водопостачання. Те, що закриваються ці статті витрат означає, що влада фактично оголосила дефолт за своїми зобов'язаннями перед економікою України", - пояснив експерт.

При цьому він додав, що якщо буде введений локдаун, то Україна фактично втрачає весь бюджет, який був закладений на перший квартал 2021 року.

"У разі повного локдауну на бюджет України 2021 року буде накладено величезний фінансовий удар, тоді почнуться затримки зарплат, пенсій і соціальних виплат. Паростки цих проблем ми бачимо зараз - адже вчителям і так вже скасували обіцяне підвищення окладу з наступного року. У 2021 році буде урізана індексація пенсій і будуть скорочені кошти на субсидії", - зазначив він.

Економіст також вважає, що для українців можуть збільшити ціну на газ на рівні 40%. Це буде зроблено для того, щоб здерти з українців 20 мільярдів гривень і віддати суб'єктам, які вкладали гроші в "зелену енергетику".

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