Локдаун в Україні торкнеться кожного українця і відіб'ється на економіці країни

Імовірність введення в Україні повного локдауну на новорічні свята зростає. Залишилося тільки остаточно визначитися з датами і прийняти відповідні рішення.

Як повідомляє Politeka.net, економіст Віктор Скаршевський в ефірі Politeka On-line нагадав, як попередній локдаун відбився на житті українців (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінці).

Він зазначив, що весняний карантин кардинально підірвав життя українського населення. Люди втратили джерела доходів, багатьом скоротили зарплати і безробіття зросло в кілька разів - в період минулого локдауну без джерела доходу залишилося до 3 мільйонів українців.

"При цьому, як показала практика тотальний карантин навесні не потрібен був в Україні. Дуже багато власників малого бізнесу розорилося, близько 30% взагалі закрилися. А ті, що пережили локдаун у них впала виручка і доходи. Тому їм довелося скоротити зарплату співробітникам. Тобто вони залишилися на плаву, але без втрат не обійшлося", - розповів економіст.

За його словами, пізніше бізнесу, який залишився на плаву вдалося збільшити доходи на 70% і раптом ввели карантин вихідного дня.

"Ці два дні давали 50% виручки, а вони її втратили і це той бізнес, який і так ледве виживає в умовах коронавірусу. Тому сфери культури і ресторанний бізнес так болісно відреагував на карантин вихідного дня", - резюмував він.

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