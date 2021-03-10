«Війну треба називати війною, а не якимось АТО». Як передає Politeka, ця заява очільника української делегації у тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, а також результати діяльності ТКГ стали темою для обговорення у програмі «Політика навиворіт». Зокрема, її автор і ведучий, політичний аналітик і співголова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов зазначив:

«Пан Кравчук прекрасно розуміє, що введення Олексія Арестовича (речником української делегації в ТКГ – Ред.) невипадково. Його фактично хочуть зробити цапом-відбувайлом. Повісити на нього можливість провалу так званих мінських домовленостей. Відповідно, використовуючи свою улюблену тактику «пройти між краплинками», Леонід Макарович намагається зберегти свій авторитет і нівелювати можливі негативні наслідки для України», - каже Снєгирьов.

Водночас політолог висловлює подив стосовно того, що першого Президента України намагаються дискредитувати.

«Для мене незрозуміла ситуація, коли, з одного боку, Кравчука призначають головою української делегації, а з іншого боку – «95 квартал» знімає про нього сцену, де він виглядає старим маразматиком, неготовим до прийняття відповідних рішень», - апелює експерт.

Він вбачає небезпечний підтекст у таких різночитаннях.

«Не варто дискредитувати Кравчука в особі держави України. Якщо ми підемо таким хибним шляхом, ми втратимо остаточно залишки суб’єктності, залишки поваги до України як суб’єкта міжнародного права з боку наших міжнародних партнерів», - підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Раніше Politeka повідомляла, що Кравчук намагається перекласти відповідальність за провал ТКГ і Мінська на плечі українців.

Також Снєгирьов заявляв, що результату від роботи ТКГ немає.

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